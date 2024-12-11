Urban Odyssey

Urban Odyssey

🤠Cause Before Symptom

🩸Black Nobility Bloodlines

Cause Before Symptom

🤠Cause Before Symptom

House of Orsini & Rosenberg: Alchemical Mafia

James Carner
·
December 7, 2024
House of Orsini & Rosenberg: Alchemical Mafia

House of Orsini & Rosenberg: Alchemical Mafia

🤠Cause Before Symptom

House of Breakspeare (Magi / Lancellotti / Massimo)

James Carner
·
December 7, 2024
House of Breakspeare (Magi / Lancellotti / Massimo)

House of Breakspeare (Magi / Lancellotti / Massimo)

🤠Cause Before Symptom

House of Borja (Borgia / Mújica / Francisco de Borja-Soto and Moreno-Santamaria)

James Carner
·
December 8, 2024
House of Borja (Borgia / Mújica / Francisco de Borja-Soto and Moreno-Santamaria)

House of Borja (Borgia / Mújica / Francisco de Borja-Soto and Moreno-Santamaria)

🤠Cause Before Symptom

House of Colonna (Lucrezia Colonna di Stigliano / Colombo / Palazzo / di Paliano / Barberini)

James Carner
·
December 8, 2024
House of Colonna (Lucrezia Colonna di Stigliano / Colombo / Palazzo / di Paliano / Barberini)

House of Colonna (Lucrezia Colonna di Stigliano / Colombo / Palazzo / di Paliano / Barberini)

🤠Cause Before Symptom

House of Farnese (Bernadotte / Saxe-Coburg and Gotha / Belgium / Lannoy)

James Carner
·
December 8, 2024
House of Farnese (Bernadotte / Saxe-Coburg and Gotha / Belgium / Lannoy)

House of Farnese (Bernadotte / Saxe-Coburg and Gotha / Belgium / Lannoy)

🤠Cause Before Symptom

House of Aldobrandini

James Carner
·
December 9, 2024
House of Aldobrandini

House of Aldobrandini

🤠Cause Before Symptom

House of Somaglia (Barbiano di Belgioioso, Visconti di Modrone, Del Vecchio, Berlusconi)

James Carner
·
December 10, 2024
House of Somaglia (Barbiano di Belgioioso, Visconti di Modrone, Del Vecchio, Berlusconi)

House of Somaglia (Barbiano di Belgioioso, Visconti di Modrone, Del Vecchio, Berlusconi)

🤠Cause Before Symptom

House of Caetani Gaetani D’Aragona (Bourbon Two Sicilies, Gotti, Gambino, Viola, Parma, Trump)

James Carner
·
December 11, 2024
House of Caetani Gaetani D’Aragona (Bourbon Two Sicilies, Gotti, Gambino, Viola, Parma, Trump)

House of Caetani Gaetani D'Aragona (Bourbon Two Sicilies, Gotti, Gambino, Viola, Parma, Trump)

🤠Cause Before Symptom

House of Chigi-Albani Della Rovere (Rochefoucauld-Montbel, Della Rochetta, Cavalcanti di Verbicaros)

James Carner
·
December 12, 2024
House of Chigi-Albani Della Rovere (Rochefoucauld-Montbel, Della Rochetta, Cavalcanti di Verbicaros)

House of Chigi-Albani Della Rovere (Rochefoucauld-Montbel, Della Rochetta, Cavalcanti di Verbicaros)

🤠Cause Before Symptom

House of Medici (Giucciardini-Strozzi, Bonaparte, Sassoon, Hermes-Dumas, Habsburgs, Savoys)

James Carner
·
December 13, 2024
House of Medici (Giucciardini-Strozzi, Bonaparte, Sassoon, Hermes-Dumas, Habsburgs, Savoys)

House of Medici (Giucciardini-Strozzi, Bonaparte, Sassoon, Tornaquinci-Foscari, Hermes-Dumas, Habsburgs, Savoys, Puech, Genovese)

🤠Cause Before Symptom

House of Doria Pamphilj-Landi (Doria Sachs, Sacchetti, Landi di Chiavenna, Agostinelli, Palermo)

James Carner
·
December 14, 2024
House of Doria Pamphilj-Landi (Doria Sachs, Sacchetti, Landi di Chiavenna, Agostinelli, Palermo)

House of Doria Pamphilj-Landi (Doria Sachs, Sacchetti, Landi di Chiavenna, Oppenheimer, Carney, Boisi, Agostinelli, Palermo)

🤠Cause Before Symptom

House of Este (Hanovers, Welf, Leiningen, Habsburgs, Mikhailovich, Ferrara, Reggio)

James Carner
·
December 15, 2024
House of Este (Hanovers, Welf, Leiningen, Habsburgs, Mikhailovich, Ferrara, Reggio)

House of Este (Hanovers, Welf, Leiningen, Hohenzollern-Prussia, Habsburgs, Vladimirovna, Mikhailovich, Ferrara, Reggio)

🤠Cause Before Symptom

House of Conti de Segni (Borghese, Bourbon, Torlonia, Carano, Melzi d’Eril, Sansone, Sarno-Strauss)

James Carner
·
December 17, 2024
House of Conti de Segni (Borghese, Bourbon, Torlonia, Carano, Melzi d’Eril, Sansone, Sarno-Strauss)

House of Conti de Segni (Borghese, Bourbon, Torlonia, Carano, Melzi d'Eril, Sansone, Sarno-Strauss)

Black Nobility Bloodlines, Finale & Summary

🤠Cause Before Symptom

Two Powers Still Fighting Over Control of the World

James Carner
·
December 16, 2024
Two Powers Still Fighting Over Control of the World

Two Powers Still Fighting Over Control of the World

