Urban Odyssey

Urban Odyssey

⚛️Plasma, MSAART, Zero-Point Energy🧲

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Urban’s Presentations

Plasmoids, MSAART & Thunderstorm Generator

Breath, Bioplasma & Dielectro-Electromagnetism

Resources & Links

  1. Ken Wheeler’s Transverse Dielectro-Electromagnetism (TEM)

    1. Vocabulary Words (Imgur Album): Dielectro-Electromagnetism Vocab

    2. Torus Graphics & Diagrams by Ken Wheeler

      1. GIFs & Animated Visuals

    3. TEM Simulation from tonight’s Episode

  2. Malcolm Bendall’s Molten Sea Ark Atomic Reconstruction Technology (MSAART) & The Plasmoid Unification Model

    1. Urban’s Curated Playlist on Plasmoids, MSAART & Vortex Math

    2. MSAART Plasmoids (Imgur Album Words & Terms)

  3. Leuren Moret’s Interviews on Tectonic Warfare & the Global Nuclear Coverup

    1. Playlists & Content

      1. Leuren Moret Posts on Substack

      2. Spotify List

      3. Internet Archive List

    2. Leuren Moret Job at Lawrence Livermore

    3. Tectonic Warfare & Leuren Moret (Imgur Album Words & Terms)

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