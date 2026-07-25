⚛️Plasma, MSAART, Zero-Point Energy🧲
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Urban’s Presentations
Plasmoids, MSAART & Thunderstorm Generator
Breath, Bioplasma & Dielectro-Electromagnetism
Resources & Links
Ken Wheeler’s Transverse Dielectro-Electromagnetism (TEM)
Malcolm Bendall’s Molten Sea Ark Atomic Reconstruction Technology (MSAART) & The Plasmoid Unification Model
Leuren Moret’s Interviews on Tectonic Warfare & the Global Nuclear Coverup
Playlists & Content
Tectonic Warfare & Leuren Moret (Imgur Album Words & Terms)