The 13 Zoroastrian/Persian Bloodlines (Precursors to Modern Bloodlines) [Pastor James Carner]

Breakdowns by: https://rumble.com/user/jamescarner

Leuren Moret (Now MISSING) on the Zoroastrian Bloodlines

Urban's Compendium
Ancient Bloodlines & Contemporary Powers (Leuren Moret)
5 months ago · Urban (theofficialurban)

🤠Cause Before Symptom

House of Orsini & Rosenberg: Alchemical Mafia

James Carner
·
December 7, 2024
House of Orsini & Rosenberg: Alchemical Mafia

House of Breakspeare (Magi / Lancellotti / Massimo)

House of Breakspeare (Magi / Lancellotti / Massimo)

James Carner
·
December 7, 2024
House of Conti de Segni (Borghese, Bourbon, Torlonia, Carano, Melzi d’Eril, Sansone, Sarno-Strauss)

House of Conti de Segni (Borghese, Bourbon, Torlonia, Carano, Melzi d’Eril, Sansone, Sarno-Strauss)

James Carner
·
December 17, 2024
House of Medici (Giucciardini-Strozzi, Bonaparte, Sassoon, Hermes-Dumas, Habsburgs, Savoys)

House of Medici (Giucciardini-Strozzi, Bonaparte, Sassoon, Hermes-Dumas, Habsburgs, Savoys)

James Carner
·
December 13, 2024
House of Farnese (Bernadotte / Saxe-Coburg and Gotha / Belgium / Lannoy)

House of Farnese (Bernadotte / Saxe-Coburg and Gotha / Belgium / Lannoy)

James Carner
·
December 8, 2024
House of Este (Hanovers, Welf, Leiningen, Habsburgs, Mikhailovich, Ferrara, Reggio)

House of Este (Hanovers, Welf, Leiningen, Habsburgs, Mikhailovich, Ferrara, Reggio)

James Carner
·
December 15, 2024
House of Somaglia (Barbiano di Belgioioso, Visconti di Modrone, Del Vecchio, Berlusconi)

House of Somaglia (Barbiano di Belgioioso, Visconti di Modrone, Del Vecchio, Berlusconi)

James Carner
·
December 10, 2024
House of Colonna (Lucrezia Colonna di Stigliano / Colombo / Palazzo / di Paliano / Barberini)

House of Colonna (Lucrezia Colonna di Stigliano / Colombo / Palazzo / di Paliano / Barberini)

James Carner
·
December 8, 2024
House of Chigi-Albani Della Rovere (Rochefoucauld-Montbel, Della Rochetta, Cavalcanti di Verbicaros)

House of Chigi-Albani Della Rovere (Rochefoucauld-Montbel, Della Rochetta, Cavalcanti di Verbicaros)

James Carner
·
December 12, 2024
House of Doria Pamphilj-Landi (Doria Sachs, Sacchetti, Landi di Chiavenna, Agostinelli, Palermo)

House of Doria Pamphilj-Landi (Doria Sachs, Sacchetti, Landi di Chiavenna, Agostinelli, Palermo)

James Carner
·
December 14, 2024
House of Borja (Borgia / Mújica / Francisco de Borja-Soto and Moreno-Santamaria)

House of Borja (Borgia / Mújica / Francisco de Borja-Soto and Moreno-Santamaria)

James Carner
·
December 8, 2024
House of Caetani Gaetani D’Aragona (Bourbon Two Sicilies, Gotti, Gambino, Viola, Parma, Trump)

House of Caetani Gaetani D’Aragona (Bourbon Two Sicilies, Gotti, Gambino, Viola, Parma, Trump)

James Carner
·
December 11, 2024
House of Aldobrandini

House of Aldobrandini

James Carner
·
December 9, 2024
Finale / Summary

🤠Cause Before Symptom

Two Powers Still Fighting Over Control of the World

James Carner
·
December 16, 2024
Two Powers Still Fighting Over Control of the World

The American Descendants & Adaptations / Name Changes

(Fritz Springmeier’s Genealogical Survey)

📽️Masters Mahan SUPERCUTS

🩸The 13 Illuminati Bloodlines & The Judas Clause [MMP EPS 13-16]

Urban (theofficialurban)
·
Jul 20
🩸The 13 Illuminati Bloodlines & The Judas Clause [MMP EPS 13-16]

