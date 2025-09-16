The 13 Zoroastrian/Persian Bloodlines (Precursors to Modern Bloodlines) [Pastor James Carner]
Leuren Moret (Now MISSING) on the Zoroastrian Bloodlines
House of Conti de Segni (Borghese, Bourbon, Torlonia, Carano, Melzi d’Eril, Sansone, Sarno-Strauss)
House of Medici (Giucciardini-Strozzi, Bonaparte, Sassoon, Hermes-Dumas, Habsburgs, Savoys)
House of Somaglia (Barbiano di Belgioioso, Visconti di Modrone, Del Vecchio, Berlusconi)
House of Colonna (Lucrezia Colonna di Stigliano / Colombo / Palazzo / di Paliano / Barberini)
House of Chigi-Albani Della Rovere (Rochefoucauld-Montbel, Della Rochetta, Cavalcanti di Verbicaros)
House of Doria Pamphilj-Landi (Doria Sachs, Sacchetti, Landi di Chiavenna, Agostinelli, Palermo)
House of Caetani Gaetani D’Aragona (Bourbon Two Sicilies, Gotti, Gambino, Viola, Parma, Trump)
Finale / Summary
The American Descendants & Adaptations / Name Changes
(Fritz Springmeier’s Genealogical Survey)